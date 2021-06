Napoli, stop alle vaccinazioni in farmacia: «Johnson&Johnson sarà ritirato»

Stop alle vaccinazioni in farmacia: «In base alle dichiarazioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca, per cui da oggi non saranno più somministrate in Campania dosi di vaccino a vettori virali, a nessuna fascia di età, è di fatto sospesa la campagna di vaccinazione in farmacia attraverso il vaccino Johnson&Johnson». Così il presidente di Federfarma Napoli Riccardo Maria Iorio in una nota inviata ieri ai farmacisti di Napoli e...

