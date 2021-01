Vaccini, oggi a Napoli 104 richiami e aumenta la riserva delle dosi

Sono partiti oggi alla Mostra d'Oltremare di Napoli i richiami dei vaccini pfizer contro il covid19. Oggi sono stati sottoposti alla seconda dose i 104 prenotati che avevano fatto la prima siringa il 31 dicembre a Napoli.

Domani sono 87 i prenotati. Un netto rallentamento dunque visto che si tratta dei richiami, mentre la Asl partenopea ha del tutto fermato le prime dosi. Al momento non c'è una data per la ripresa, si farà un primo bilancio delle scorte per i richiami all'inizio della prossima settimana, all'arrivo della nuova spedizione pfizer. Dei 38.600 vaccini arrivati ieri in Campania, circa 15.000 sono stati consegnati alla Asl Napoletana che li ha messi nei super frigoriferi degli hub per aumentare appunto la riserva per le seconde dosi.

