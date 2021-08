Vaccini a Napoli, ecco il nuovo hub: «Aperto ai non residenti»

Green pass digitale europeo: i cittadini italiani, vaccinati o guariti all'estero e di rientro a Napoli (ma anche in provincia), possono ritirarlo a partire da domani e fino a venerdì 13 agosto (dalle 10 alle 16,00) presso il Centro vaccinale dell'Hangar Atitech messo a disposizione della Asl Napoli 1. L'hub di Capodichino sarebbe chiuso ma viene utilizzato in questa settimana per garantire l'accesso al certificato vaccinale verde Covid-19,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati