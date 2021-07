Vaccini, mezza Napoli in fuga: Vomero virtuoso ma da Bagnoli al Mercato troppi giovani «invisibili»

A Napoli, la distribuzione degli over 80 anni che hanno aderito alla vaccinazione mostra che solo alcuni quartieri hanno una copertura soddisfacente. Gli “invisibili” che non si sono mai fatti avanti per segnalare la volontà di vaccinarsi non è omogenea: le prenotazioni raggiungono quote più alte (60-79 per cento) solo all’Arenella, Vomero, Chiaia, Posillipo, Fuorigrotta e Bagnoli. In tutti gli altri quartieri invece si scende a quote che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati