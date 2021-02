Vaccini a domicilio, è allarme a Napoli: «Attenti alle telefonate truffa»

La Asl Napoli 1 Centro fa sapere che «nelle ultime ore alcuni utenti stanno segnalando di aver ricevuto telefonate concernenti la vaccinazione domiciliare per cittadini non in grado di deambulare. Telefonate che in alcuni casi preannunciano la visita di presunti medici presso il domicilio dell'assistito».

L'Asl Napoli 1 Centro, per voce del suo direttore generale Ciro Verdoliva, sottolinea che «al momento nessun ufficio dell'Azienda sta effettuando tali telefonate, che devono dunque essere considerate false e potenzialmente anche finalizzate ad eventuali truffe nei riguardi degli over 80».

Verdoliva ribadisce che «l'Asl Napoli 1 Centro contatterà gli anziani che si sono prenotati per la vaccinazione presso il proprio indirizzo di residenza o di domicilio solo con un sms inviato sui cellulari registrati in piattaforma».

L'invito è dunque «alla massima cautela in caso di telefonate sospette». La direzione strategica dell'Asl Napoli 1 Centro ribadisce inoltre che «possono accedere ai punti vaccinali solo gli utenti aventi diritto, registrati in piattaforma e convocati tramite sms».

