Vaccini Covid, un napoletano su quattro ancora senza dose: «Record tra i 40enni»

A Napoli quasi 200mila persone (per la precisione 198.714, il 23,7% dei residenti), distribuiti in tutte le fasce con più di 12 anni, è sconosciuta all’anagrafe antiCovid: nel senso che non si sono mai fatti avanti per porgere la spalla alla profilassi anti Sars-Cov-2. A questa massa di individui va certamente sottratta una fetta, stimata in circa il 10 per cento (poco meno di 20mila) domiciliata altrove pur risultando residente in città...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati