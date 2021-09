Vaccini Covid, open day in Costiera sorrentina: in regalo gadget ecosostenibili

Doppio appuntamento in Costiera con gli open day vaccinali. Domani, dalle ore 9 alle 14, presso l’istituto comprensivo Torquato Tasso di Sorrento, in via Marziale, l'iniziativa rivolta a tutti: cittadini, non residenti e turisti. Ma indirizzata principalmente agli studenti, ai loro genitori e al personale di tutte le scuole situate a Sorrento. L'open day è reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Sorrento, guidata dal sindaco Massimo Coppola, che organizza l’appuntamento insieme alla Asl Napoli 3 Sud, guidata dal direttore generale Gennaro Sosto, con il coordinamento del referenze aziendale Covid-19, Antonio Coppola. Ai neo vaccinati sarà donato un gadget ecosostenibile.

Si replica, poi, domenica 19 settembre, dalle ore 8 alle ore 20, a Villa Cerulli di Sant’Agata sui due Golfi, nel territorio comunale di Massa Lubrense, con un opne day aperto a tutte le fasce di età senza prenotazione o iscrizione in piattaforma. L’annuncio è del sindaco del Comune della penisola sorrentina, Lorenzo Balducelli. L’iniziativa è stata organizzata dal distretto sanitario 59 dell’Asl Napoli 3 Sud, quello che ha competenza sul territorio tra Vico Equense e Massa Lubrense. Per l’intera giornata chiunque risieda in Costiera ed abbia almeno 12 anni di età, potrà presentarsi al punto vaccinale di Villa Cerulli per ricevere la somministrazione del siero.