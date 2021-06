Vaccini in farmacia, prime iniezioni da lunedì a Napoli e provincia

Stanno arrivando in queste ore le prime dosi di vaccino Johnson e Johnson nelle farmacie di Napoli e provincia che, a partire da lunedì 7 giugno, inizieranno le vaccinazioni di cittadini di età compresa tra i 18 ed i 59 anni.

Lo rende noto Federfarma Napoli. A regime, le farmacie che hanno confermato la propria disponibilità a somministrare vaccini saranno circa 400 distribuite nel territorio delle tre Asl napoletane. Il via lunedì con un primo gruppo di circa 150 farmacie; poi, man mano che saranno accreditate per il necessario accesso alla piattaforma informatica, nel giro di pochi giorni saranno tutte operative.

Gli elenchi delle farmacie dove sarà possibile ricevere il vaccino saranno pubblicati ed aggiornati sul sito www.federfarmanapoli.it a partire dalla settimana prossima. Per il cittadino, informa una nota, è sufficiente recarsi in farmacia con la propria tessera sanitaria ed un documento d'identità; può registrarsi direttamente in farmacia oppure farlo autonomamente attraverso la piattaforma regionale.

Il farmacista vaccinatore inoculerà il vaccino contestualmente o fisserà un appuntamento per l'inoculazione in base ad un proprio calendario di vaccinazioni ed alla disponibilità del cittadino stesso. La vaccinazione è assolutamente gratuita.