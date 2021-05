Vaccini in azienda a Napoli, in tre giorni dipendenti immunizzati da Hitachi

I vaccini in azienda non sono più un'utopia. Ieri mattina ha preso il via la campagna vaccinale di Hitachi Rail. Sono 1.500 i dipendenti dell'azienda, tra operai e impiegati, a cui vengono somministrate le dosi anti-Covid 19. Le inoculazioni avvengono all'interno di un camion itinerante.

«Abbiamo programmato almeno 500 iniezioni quotidiane per concludere in tre giornate», spiega Ulderigo Zona, ideatore del progetto scaturito dopo la mappatura...

