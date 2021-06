Vaccini in Campania, tre napoletani su dieci disertano la seconda dose eterologa

Sono 673 i cittadini napoletani convocati oggi per la seconda dose eterologa, cioé una somministrazione di Pfizer alla Stazione Marittima dopo una prima dose che era stata Astrazeneca. I convocati da Asl Napoli1 per la prima giornata di questo nuovo trattamento erano 960, quindi ha aderito il 70% dei convocati.

Più alta la presenza degli over 60 che come seconda dose hanno fatto ancora Astrazeneca: dei 3.900 convocati si sono presentati in 3.330, l'85% alla Mostra d'Oltremare. Molto bassa l'affluenza per la prima dose all'hangar di Capodichino per i cittadini dai 12 ai 59 anni: su 5.000 convocati si sono presentati in 1.219 il 24%.

Il vaccino eterologo a Napoli viene somministrato il lunedì e il mercoledì, quindi la prossima giornata dedicata alla seconda dose mix sarà lunedì prossimo. Intanto domani ripartono gli open day per 50-59 anni alla Mostra, Fagianeria e Capodichino con Pfizer e 60-79 anni alla Stazione Marittima con AstraZeneca. Venerdì sabato e domenica riparte invece il centro vaccinale itinerante a Secondigliano, Rione dei Fiori, in via i misteri di Parigi.