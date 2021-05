Vaccini in Campania, chiusi i centri di Fuorigrotta e Capodichino: «Ma l'obiettivo resta 60.000 dosi al giorno»

«La chiusura di alcuni centro vaccinali per questi giorni non vuol dire che è sospesa l'attività, semplicemente per mantenere il nostro target anche di 50.000 dosi al giorni arriviamo al lunedì con dosi carenti visto che Pfizer arriva il mercoledì». Lo ha detto Ugo Trama, responsabile del coordinamento delle vaccinazioni per l'unità di crisi della Campania sul Covid-19, ricordando che «attualmente il 60.70% delle dosi che somministriamo sono Pfizer».

«Gli hub a Napoli - ha spiegato Trama - di Capodichino e Mostra d'Oltremare serve un grande impegno di risorse umane e diventa quasi uno spreco avere tanti operatori al lavoro per fare mille, duemila dosi. Per questo abbiamo deciso con l'Asl di spostare la riapertura. Certo se arrivassero le duecentomila dosi che aspettiamo tutto potrebbe essere più sereno, ci servono per riprogrammare i target, oggi nei due hub chiusi avremmo fatto almeno diecimila vaccini. Questo stop non impatterà ma porta un piccolo rallentamento, noi però il target non lo ridimensioniamo, altrimenti sarebbe un fallimento dell'Italia. Con le dosi aggiuntive che stanno contrattualizzando come hanno detto per giugno il target che noi ci siamo posti e abbiamo comunicato è di 60.000 vaccini al giorno. Aspettiamo: mercoledì arrivano 215mila Pfizer, qualche giorno dopo 35.000 di Moderna ma sono ancora numeri poco rassicuranti rispetto a obiettivo che ci siamo dati».