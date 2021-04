Vaccini in Campania, monodosi Johnson & Johnson in farmacia: via a maggio

Sono in fase di consegna (tra ieri e oggi) in Campania le prime 22.300 dosi del vaccino prodotto da Janssen, quota parte delle 184 mila assegnate all'Italia. Il via libera per il vaccino Johnson & Johnson è arrivato dopo il semaforo verde dell'Ema (ente di regolazione dei farmaci in Europa) e di Aifa in Italia: «Il vaccino Janssen è sicuro ed è raccomandato l'uso preferenziale agli over 60», il messaggio di accompagnamento dopo lo stop della...

