Vaccini isole, via alla campagna di massa a Procida: «Entro sabato vaccinati tutti gli over 18»

Inizierà domani con i primi 800 convocati la vaccinazione di massa sull'isola di Procida. Le porte dell'hub vaccinale allestito nella sede del Comune apriranno alle 8 e si andrà avanti fino alle ore 20. In quattro giorni, cioè fino a sabato primo maggio, si conta di vaccinare tutta la popolazione dai 18 anni in su.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 1.654 positivi e 37 morti: l'indice di... L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, oggi 26.861 somministrazioni: i vaccinati sono... L'EPIDEMIA Vaccini in Campania over 50, a oggi 72 mila adesioni: «Ma...

A Procida risiedono circa 10mila abitanti e, ha spiegato il sindaco Dino Ambrosino, «in questo momento sono già 2.653 i concittadini vaccinati almeno con la prima dose, il 26% dell'intera popolazione vaccinata. Di questi - ha aggiunto - circa 800 hanno anche ricevuto la seconda dose».

Decisiva per l'accelerazione della campagna vaccinale sarà la possibilità di utilizzare il vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson: «Sarà prevalentemente questo il vaccino che sarà fatto - ha detto Ambrosino - ed è una scelta importante anche alla luce del fatto che la nostra è prevalentemente una comunità di naviganti e marittimi, che spesso sono chiamati a partire senza un determinato preavviso e a distanza di poco tempo, quindi possono avere difficoltà a fare la prima e la seconda dose. Ma le valutazioni saranno fatte dai medici che saranno qui».

Ambrosino, che ha illustrato i particolari della campagna vaccinale di massa nel corso di una diretta Facebook, ha assicurato ai residenti che si trovano lontani dall'isola che «non si perderà il diritto e la vaccinazione potrà essere recuperata nei giorni successivi» e ha comunicato che potranno vaccinarsi anche gli over 60, over 70 e cittadini fragili che non sono stati sottoposti a vaccinazione: a questi però il sindaco ha chiesto «di non presentarsi subito, già nella giornata di domani, al centro vaccinale nel Comune».

Il sindaco di Procida ha quindi ringraziato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore generale della Asl Napoli 2 Nord Antonio d'Amore «per questa accelerata sui vaccini nelle piccole isole e, in modo particolare, a Procida. Con questa iniziativa - ha concluso - avremo l'opportunità di vaccinare subito tutta la comunità e probabilmente non saremo solo la prima piccola isola Covid free, ma anche il primo comune di medio-piccole dimensioni in Italia ad ottenere questo risultato importante per la salute dei cittadini».