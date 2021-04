Asl Napoli 1, al via domenica le vaccinazioni a domicilio e nuove dosi ai medici di base

Nuove dosi ai medici di base e via alle vaccinazioni a domicilio da parte dell'Asl. Queste le due nuove mosse del'Asl Napoli 1 nel prosieguo della campagna vaccinale contro il covid19. Oggi l'Asl partenopea ha cominciato una nuova distribuzione di vaccini ai 190 medici di base che hanno aderito alla campagna vaccinale, consegnando loro dosi di Pfizer e Astrazeneca.

«I medici di base - spiega il direttore generale dell'Asl Ciro Verdoliva - hanno lavorato bene in questi primi giorni del loro coinvolgimento nella campagna vaccinale, hanno quasi finito le dosi di vaccino Moderna e quindi mandiamo loro anche altri tipi di vaccini, in numero uguale per tutti, per continuare la somministrazione ai loro pazienti».

La Asl sta intanto ultimando la preparazione delle vaccinazioni domiciliari ai cittadini: «Da domenica - spiega Verdoliva - partiamo con 60 vaccinazioni a domicilio al giorno attraverso le nostre 5 Usca. Le vaccinazioni si svolgeranno dalle 8 alle 20 in collaborazione con il Cardarelli che ci predispone le fiale singole».