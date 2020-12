Asl Na2: arriva il vax-day. Quattro «angeli» di corsia i primi ad immunizzarsi

Al via, questa mattina, la campagna vaccinale per il Covid 19 nei quattro ospedali dell'Asl Napoli 2 nord. Sarà sottoposto a vaccinazione il personale dei nosocomi di Frattamaggiore (San Giovanni di Dio); Giugliano (San Giuliano); Pozzuoli (Santa Maria delle Grazie) e Ischia (Anna Rizzoli). Soddisfazione da parte della dirigenza aziendale, il 98% degli oltre 3000 dipendenti dell'azienda ha risposto all'appello del management aderendo al protocollo e, superando abbondantemente la soglia del 70%, preventivata.



All'Asl Na2 nord sono stati assegnati 4 pacchi con 195 flaconi in polvere. Diluiti con liquido fisiologico, serviranno a preparare 4 o 5 dosi di vaccino. Una quantità sufficiente a soddisfare la domanda, ed a rispettare il protocollo ministeriale che prevede che il 30% non venga subito utilizzato. In questa prima fase, che parte questa mattina, la somministrazione è destinata al personale in servizio presso le strutture sanitarie presenti sul territorio dei 32 comuni dell'Asl (ospedali e distretti). Dopo il personale ospedaliero si passerà, nei prossimi giorni, a quello convenzionato, altre diecimila persone, compresi i pazienti delle residenze sanitarie per anziani, di farmacie e di laboratori e radiologie pubbliche accreditate.



L'obiettivo prioritario, spiegano dall'Asl è quello di «garantire la sicurezza del personale impegnato nelle aree a maggior rischio contagio». Sarà una giornata particolare e dalla direzione strategica hanno voluto che simbolicamente fossero quattro sanitari nei diversi «servizi» dell'azienda ad essere i primi destinatari del vaccino: emergency, reparti Covid-19, operatori del 118 e quelli delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale). I primi ad essere vaccinati nei quattro ospedali saranno simbolicamente: a Pozzuoli, Carmen Katty Napolitano, medico di 29 anni in servizio presso le Usca; ad Ischia, Viviana Pisano, 42 anni, medico pneumologo presso il locale pronto soccorso; a Giugliano, Marianna Esposito, 49 anni, coordinatrice infermiera, presso il San Giuliano; a Frattamaggiore, Anna Ponticelli, 29 anni, operatrice socio sanitaria presso la medicina del presidio ospedaliero frattese.



I PUNTI

Per l'occasione sono stati allestiti appositi centri vaccinali nelle strutture ospedaliere, «come indicato dalle direttive ministeriali e sono stati strutturati in modo da permettere il completamento delle vaccinazioni per il personale sanitario in poche settimane». Ad Ischia verranno utilizzati due ambulatori collocati presso la zona di accesso dell'ospedale. A Pozzuoli sono stati svuotati gli uffici della direzione sanitaria e sono stati allestiti sette ambulatori. A Giugliano, sono stati trasferiti alcuni ambulatori del distretto collegati con l'ospedale ed è stato organizzato il centro vaccinale con 5 ambulatori.

A Frattamaggiore è stata rimandata la ristrutturazione del reparto di ortopedia e si è provveduto a riallestire lo spazio con cinque ambulatori. Commenta il dg dell'Asl, Antonio D'Amore: «Chiudiamo il 2020 con una grande speranza per l'anno che verrà. L'augurio per tutti è che con la vaccinazione si possa davvero imprimere una svolta alla pandemia, permettendo un ritorno alla vita normale. Ancora una volta i nostri medici, infermieri, tecnici, amministrativi sono in prima linea in questo importante passaggio, ringrazio loro per la passione, la competenza e la dedizione con cui stanno lavorando ininterrottamente da undici mesi».

