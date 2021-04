Vaccini, a Napoli è flop seconda dose con solo 62mila immuni: «Partiti con poche scorte»

Napoli è lontana dall’immunità di gregge, un obiettivo difficile da conquistare se non verranno accelerati i ritmi della campagna vaccinale. A distanza di quattro mesi dall’inizio delle somministrazioni dei vaccini, la quantità di immuni che hanno ricevuto prima e seconda dose del farmaco anti Covid, è leggermente superiore al 6% della popolazione. Un dato scarno che non è in grado di fronteggiare il numero ancora significativo dei positivi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati