Vaccini Napoli over 30, boom di prenotazioni: Johnson&Johnson batte AstraZeneca

Il vaccino by night piace agli over 30enni napoletani che, in meno di 24 ore, hanno aderito quasi in massa alla campagna anti-Covid. Le somministrazioni notturne, organizzate tra sabato e domenica, dall'Asl Napoli 1 Centro, riguardano l'inoculazione di 8.400 vaccini, fino a ieri sera già prenotati da 7.032 candidati. Il sold out per i posti a disposizione potrebbe verificarsi oggi: se non dovesse accadere, la piattaforma Soresa rimarrà attiva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati