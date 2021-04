Vacciniamo gli invisibili, gli emarginati. Si ammalano anche loro, e anche loro portano il virus in giro». L’appello è di Carlo Mele, delegato regionale della Caritas per la Campania. «Se non vogliamo farlo per un senso di umanità, facciamolo per egoismo. Vivono per strada, proteggere loro significa proteggere anche tutti noi».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati