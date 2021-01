Vaccini a Napoli, task force: primario in pensione il 31 dicembre torna subito volontario

«Sono andato in pensione il 31 dicembre, ma ho capito che c'era bisogno di medici per le vaccinazioni e mi sono offerto subito». Così Ernesto Grasso, primario di medicina all'Ospedale del Mare fino al 31 dicembre, racconta la sua pensione durata poche ore, dopo oltre 40 anni di servizio negli ospedali è tornato subito al lavoro e oggi era alla Mostra d'Oltremare a fare le vaccinazioni.

«Mi sono subito offerto volontario - spiega il medico settantenne - perché avevamo subito avuto la sensazione che serve personale per le vaccinazioni mentre il resto dei medici è impegnato in prima linea con il covid e con tutte le altre patologie. Così ho cominciato subito a fare le vaccinazioni all'Ospedale del Mare e da oggi sarò qui. Ho tre turni di servizio questa settimana, riusciamo a coprire tutti i giorni, le vaccinazioni si faranno anche nei week end».

Un messaggio forte da un medico di grande esperienza, primario al San Paolo prima di accettare la sfida dell'Ospedale del Mare: «Il messaggio è chiaro - spiega - tutti aspettino il loro momento e facciano il vaccino. Senza vaccinazione non avremmo la terza, la quarta ondata del covid ma la decima, l'undicesima. L'unico modo per fermare il covid è vaccinarsi in massa. Noi ci siamo, è un impegno che sentiamo nostro e portiamo avanti».

