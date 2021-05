Napoli, la notte dei vaccini per i 30enni alla Mostra d'Oltremare: «Finalmente torneremo a vivere»

«Finalmente è arrivato anche il nostro turno e non vediamo l'ora di vaccinarci. Lo facciamo per noi, per il nostro bambino e per il futuro di tutti». Commentano così i primi ragazzi in fila ai cancelli della Mostra d'Oltremare, la notte di “vaccini no stop” riservata alla fascia di età 30-39 anni.

Due giovani in attesa del loro primo figlio che hanno dato il via al sabato della speranza. Dodici ore scandite dalle 8.400 dosi – AstraZeneca e Johnson&Johnson – messe a disposizione negli hub di Capodichino e di Fuorigrotta dove già dal tardo pomeriggio hanno iniziato a formarsi le file.

«Siamo contenti di questa iniziativa – commentano – perché siamo tra le fasce più esposte. Non abbiamo mai smesso di lavorare e soprattutto nei momenti più difficili, quando i contagi aumentavano, il rischio era grande. Nonostante tutto siamo andati avanti e non abbiamo mai mollato. Ora sembra un piccolo miracolo e siamo felici di farne parte. Non vediamo l'ora di uscire dall'incubo». Un incubo che a quanto pare potrebbe finire tra non molto. Quando anche i più giovani saranno messi al sicuro.

«Siamo qui proprio per i giovani – dichiara il dott. Luigi Ascione – e per essere al loro fianco in questo momento. É importante questa prima notte di vaccinazioni perchè ci introduce ad una nuova fase. Quella della vaccinazione ai ragazzi che più degli altri scendono ogni girono in strada, per lavorare e portare avanti il nostro paese. Quella del vaccino è la sola strada da percorrere per tornare alla normalità e da stasera diamo una ulteriore spinta alla campagna di vaccinazione».