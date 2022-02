Vaccini, nel Nolano parte la campagna «Vinci tu» con Veronica Mazza

«Ora che la curva dei contagi è in discesa non dobbiamo mollare, e soprattutto dobbiamo continuare ad utilizzare buon senso e responsabilità. Vaccini e prevenzione per dare l'ultima spallata al virus»: lo ha detto il sindaco di Scisciano (Napoli), e presidente del Tavolo dei Comuni dell'agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana, Edoardo Serpico, lanciando la nuova campagna per i vaccini contro il covid, «Vinci tu».

L'iniziativa è tesa a sensibilizzare ancor di più la popolazione dei comuni facenti parte dell'Agenzia di Sviluppo dell'area nolana, a vaccinarsi e vaccinare i più piccoli, coinvolgendo nella campagna informativa anche personalità del mondo delle professioni, della cultura e dello spettacolo: tra i contributi, quello di Veronica Mazza, nota attrice originaria di Nola, e Angela Mauro, giovane pediatra dell'azienda ospedaliera Santobono Pausillipon.

«Ci stiamo lasciando alle spalle la quarta ondata della pandemia - ha aggiunto Serpico - che anche nella nostra area ha fatto registrare picchi altissimi di positivi. Tutti noi abbiamo dovuto fare sacrifici e rinunce che adesso non possono essere vanificati. Prevenzione e vaccino sono l'unico strumento che abbiamo per proteggerci e soprattutto per dare la definitiva spallata ad un virus che per troppo tempo ci ha privato perfino di un abbraccio».