Vaccini, tre open day a Napoli tra le opere d'arte di Capodimonte

Tre nuovi open day Pfizer prima dose alla Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte a Napoli: giovedì 12, giovedì 19 e lunedì 23 agosto 2021, dalle ore 9 alle ore 18. Possono prenotarsi solo cittadini residenti a Napoli di tutte le fasce di età, e la seconda dose è prevista a doistanza di 21 giorni.

Prosegue così la campagna di prevenzione della Asl Napoli 1 Centro. Per registrarsi è necessario collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi indicati: è richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e la mail . Giorno e orario dell'iniezione saranno confermati tramite un sms: «L'unico modo per poter accedere all'open day», precisa in una nota la Asl, che invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all'orario di convocazione.

Terminata l'inoculazione del famrano alla Fagianeria, i cittadini potranno effettuare il periodo di osservazione in una sala allestita con le riproduzioni dei principali capolavori presenti nel museo di Capodimonte: dalla Danae di Tiziano all'Antea di Parmigianino da Atalanta e Ippomene di Guido Reni alle Ipomee e Boules de Neige di Andrea Belvedere a Frisio a Santa Lucia di Eduardo Dalbono.

Inoltre, tutti i vaccinati avranno diritto a un biglietto di ingresso ridotto per vedere le opere originali nella Reggia e le mostre in corso: Napoli, Napoli: di lava, porcellana e musica (fino al 19 settembre 2021) allestita nelle sale dell'appartamento reale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (fino al 19 settembre 2021), Diego Cibelli. L'arte del Danzare Assieme (fino al 19 settembre 2021), Raffaello a Capodimonte. L'officina dell'artista (fino al 13 settembre 2021) e Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 22 agosto 2021) con il Cellaio e la Chiesa di Gennaro ridecorata dall'architetto e artista. Chiesa e Cellaio sono aperti venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16.