Vaccini over 20 a Napoli, i giovani si fidano di AstraZeneca: già esaurite le prenotazioni

I giovani napoletani si fidano di AstraZeneca, diversamente dall'ultimo Open day quando il vaccino anglo-svedese registrò un gradimento del 69 per cento tra i ragazzi rispetto al 100 per cento di adesioni per Johnson & Johnson. Dalle 20 di venerdì, quando è stata aperta la piattaforma di prenotazione della Asl Napoli 1, è andato rapidamente esaurito il tetto massimo di 3.800 registrazioni di giovani di età compresa tra i 20 e i 39 anni. Non è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati