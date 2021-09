Gragnano, appuntamento in piazza: pasta in omaggio con i vaccini

Un chilo di pasta ad ogni vaccinato. A Gragnano il 18 settembre il binomio e gastronomicosanitario in piazza Amendola. Un'accoppiata vincente per dire no al covid e si al gusto della tradizione più buona.

Iniziativa per rilanciar i vaccini sul territorio, promossa dall'Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con il Consorzio dei pastifici gragnanesi.

L'appuntamento con lo speciale Open day vaccinale, senza prenotazione, e con il camper e i sanitari è dalle 11 alle 19 sabato prossimo.