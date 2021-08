Vaccini agli studenti della penisola sorrentina: oggi open day al liceo «Marone»

Oggi giornata dedicata alla vaccinazione degli studenti della penisola sorrentina. Presso il liceo «Publio Virgilio Marone» di Meta, dalle 9 alle 14, è in programma l’open day «Vacci a scuola» aperto a tutti i giovani del territorio del distretto 59 dell’Asl Napoli 3 Sud, tra Massa Lubrense e Vico Equense. Iniziativa organizzata per ampliare il più possibile la platea dei giovani immunizzati in vista della ripresa delle lezioni in presenza prevista in Campania per il 15 settembre.

Inoltre, per sensibilizzare la popolazione ed offrire informazioni utili oltre a chiarire dubbi sui vaccini, per questa sera, alla Villa Fondi di Piano di Sorrento, è stato organizzato l’evento pubblico «Covid-19: I medici del Cotugno incontrano i cittadini della penisola sorrentina». Introducono i direttori generali e sanitari dell’Azienda dei Colli e dell’Asl Napoli 3 Sud, Maurizio di Mauro, Gennaro Sosto, Pasquale Di Girolamo Faraone e Gaetano D’Onofrio.

A seguire gli interventi dei responsabili dei diversi dipartimenti dell’ospedale Cotugno di Napoli. Modera il sindaco Vincenzo Iaccarino, mentre le conclusioni sono affidate a Bruno Cesario, responsabile relazioni esterne del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.