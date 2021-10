Vaccini terza dose, De Luca e il calendario della Campania: «Somministrazioni senza categorie»

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca annuncia sui social il piano per la terza dose del vaccino.

«Se avessimo seguito la linea di Meloni e di Salvini, se avessimo seguito gli opportunisti, oggi l'Italia sarebbe chiusa», ha detto De Luca nella consueta diretta Fb criticando «l'ipocrisia della Meloni, lei che ha cavalcato la battaglia contro la prevenzione, le chiusure preventive e le vaccinazioni di massa». «Non ho dimenticato che ha promosso iniziative di massa, credo a maggio o giugno a Roma dello scorso anno, senza mascherina, a via del Corso, la bandiera italiana di 40 metri contro le chiusure. Credo si sia vaccinata a giugno, fino a quel momento non ha detto se si vaccinava - ha sottolineato - ora racconta che è favorevole alla campagna di vaccinazione però che il green pass è eccessivo. Quando si è decisa l'obbligatorietà dei vaccini per il personale sanitario, questi signori stavano dall'altra parte - ribadisce - meno male che abbiamo retto nella vaccinazione obbligatoria per medici e personale scolastico. La Meloni dice che non dobbiamo essere autoritari, ci consiglia lei cosa fare?».