Vaccino in farmacia a Napoli, si parte: ecco tutti gli indirizzi

Sono quattordici le farmacie napoletane che partecipano oggi al V-day, giornata di avvio delle immunizzazioni. Se ne aggiungono altre sette a Napoli nord e un paio a Napoli 3 sud. Farmacie, tra quelle aderenti al Piano vaccinale, selezionate in questa fase sulla base di una capacità di almeno 50 punture al giorno ma ce ne sono alcune come Cotroneo, Alfani, De Tommasis, Russo, solo per citarne alcune, che si sono dotate di strutture esterne,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati