Vaccino anti Covid a Napoli, ecco i centri aperti dalla Asl

Vaccinazioni anti-Covid, somministrazioni delle dosi proseguono dai medici di famiglia, nelle farmacie, nei centri distrettuali per le fasce di età 12-over 80 e 5-11 e alla Fagianeria Real Bosco di Capodimonte per la fascia di età 12-over 80. Il calendario aggiornato, quello di agosto, è stato appena diffuso dall'Asl Napoli 1 Centro.

«Le nuove varianti sequenziate ci impongono di non abbassare la guardia, non possiamo permetterci in alcun modo di restare indietro rispetto ad una tra le azioni più importanti che ha contraddistinto la lotta al Covid: il vaccino», afferma il manager Ciro Verdoliva, che annuncia il proseguimento della campagna. In funzione dell’incremento di casi che si sta registrando, la Regione Campania ha infatti emesso l’aggiornamento al luglio 2022 del “Piano regionale di contrasto al Covid- 19”, con una particolare attenzione ai cittadini a rischio, secondo la circolare del Ministero della Salute numero 021209-08/04/2022, con cui raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (seconda booster o quarta dose) per alcune categorie più esposte, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120giorni) dalla prima dose di richiamo.



In particolare, lo sforzo dell’Asl Napoli 1 Centro è rivolto alle prime o seconde dosi booster agli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali e per gli ultrasessantenni con o senza fattori di rischio specifici per la progressione verso una forma severa di Covid, e i fragili senza limite di età.



Nei distretti dai 12 anni e fino a over 80, si può richiedere il farmaco dal lunedì al venerdì, 9-14 escluso lunedì 15 agosto, ai seguenti indirizzi:

Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

Stella / San Carlo all'Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Vespucci n°9 secondo piano

Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64

Per la fascia di età 5–11, il giorno designato è il mercoledì, ore 9-14, nei distretti sanitari

DSb n°24...... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo - corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25........ Bagnoli / Fuorigrotta - via Davide Winspeare n°67

DSb n°26........ Pianura / Soccavo - via Scherillo n°12

DSb n°27........ Arenella / Vomero - via San Gennaro Antignano n°42

DSb n°28........ Chiaiano / Piscinola / Marianella - via della Resistenza n°25

DSb n°29........Stella / San Carlo all'Arena - via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30........Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno - via Valente n. 31

DSb n°31........ Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino - via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32........ Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio - via P. Ammendola n°1

DSb n°33........ San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale - vico Dattero alla Maddalena n°2

A Capri il distretto sanitario in via le Botteghe n°30, accoglie i cittadini dai 12 anni e fino a over 80, ogni giovedì dalle 9 alle 12 e, esclusivamente per la fascia di età 5–11 anni, sempre il giovedì occorre andare dalle 13 alle 15-



Per i non deambulanti, la richiesta va inviata via mail a doseadomicilio@aslnapoli1centro.it indicando nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di domicilio e recapito telefonico. Inoltre, per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro.