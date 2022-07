Vaccino anti-Covid, poi le vacanze: over 60 in fila all'hub di Capodimonte

Corsa al vaccino prima delle vacanze. Buona affluenza stamani all'hub anti-Covid di Capodimonte, a Napoli, da oggi riaperto al pubblico per la somministrazione della quarta dose di vaccino. Alle 9 erano già un centinaio che si sono fatti trovare in fila pronti per entrare. Quasi tutti over 60. Inevitabile qualche lamentela per l'attesa al sole a causa delle elevate temperature estive, considerando che la struttura allestita dalla Asl è immersa nel verde del bosco borbonico.

Il presidio medico era già stato riaperto la settimana scorsa, per due mattine a settimana, in modo da incoraggiare la somministrazione delle quarte dosi. Da oggi l'hub vaccinale della Fagianeria è invece in funzione a tempo pieno, tutti i giorni dalle 9 alle 14, domenica esclusa. L'esigenza di fondo è quella di decongestionare la pressione sui distretti sanitari territoriali, dove forte è stato l'afflusso di over 60 registrato nei giorni scorsi. Anche altre Asl campane si preparano a riaprire alcuni degli hub allestiti per far fronte alla prima fase della pandemia.