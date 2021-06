Napoli: seconde dosi AstraZeneca alla Mostra e Stazione marittima, chiuso definitivamente l'hub del Madre

Doppio richiamo AstraZeneca alla Mostra d'Oltremare e in Stazione Marittima, mentre gli altri centri restano chiusi. Prosegue così la vaccinazione contro il covid19 domani a Napoli, nel giorno in cui è atteso il rifornimento settimanale dei 300.000 vaccini Pfizer in Campania, che verrà poi distribuito tra le diverse Asl.

Con le scorte alla fine, l'Asl Napoli 1 ha deciso domani di applicare una giornata di seconde dosi AstraZeneca alla Mostra d'Oltremare per 4.481 cittadini convocati, mentre alla Stazione Marittima seconda dose Astrazeneca per 1.045 convocati. La Fagianeria di Capodimonte e l'hangar Atitech a Capodichino saranno chiusi per manutenzione e riapriranno giovedì. Chiuso definitivamente, invece, l'hub vaccinale al Museo Madre, che torna a essere solo un luogo d'arte contemporanea.