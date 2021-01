Vaccino day per gli studenti dell'Ateneo Vanvitelli. Da domani cominciano a vaccinarsi contro il Covid-19 gli studenti di Medicina e Odontoiatria a partire dal sesto e fino al terzo anno del corso di laurea, e gli studenti del terzo anno del corso delle professioni sanitarie.

La Vanvitelli ha aperto la sua campagna vaccinale anche a studenti e specializzandi dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni Sanitarie, dando questa opportunità ad un totale di oltre 5mila giovani universitari, che hanno accolto con grande entusiasmo questa opportunità.

Sono infatti migliaia le richieste da parte degli studenti e specializzandi per sottoporsi volontariamente alle prime vaccinazioni. «La campagna vaccinale è iniziata il 2 gennaio e sono stati vaccinati su base volontaria circa 2000 soggetti e in particolare, così come indicato tra le priorità del Ministero, gli operatori sanitari e anche gli specializzandi - spiega il Rettore dell'Ateneo Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti -. Domani iniziano ad essere vaccinati gli studenti che sono iscritti al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal 3/o al 6/o anno, in Odontoiatria e nelle professioni sanitarie dell'ultimo anno. Si prevede di vaccinare più di 2000 studenti: una risposta molto significativa dunque, che conferma il grande senso civico dei giovani».

Il vaccino in questione, come è ormai noto, è quello prodotto dall'azienda Pfizer (Biontech) che ha particolari caratteristiche di composizione, conservazione e stoccaggio, tanto che risulta necessaria una adesione preventiva, onde evitare sprechi. L'accettazione dell'offerta comporterà la somministrazione di due dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra.

