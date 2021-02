Vaccino Covid a Napoli, è il giorno degli insegnanti: «Mettiamoci questo incubo alle spalle»

Tirano un sospiro di sollievo gli insegnati e gli operatori scolastici che questo pomeriggio hanno ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca under 55. Un primo esercito di docenti che non ha voluto rinunciare all'unica arma valida al contrasto del Covid-19 e alla sua diffusione.

«Con questo primo passo – affermano davanti i box della Mostra d'Oltremare – speriamo di metterci alle spalle un incubo che dura da troppo tempo. Basta con questo covid, ognuno di noi sta facendo di tutto affinché la scuola sia sicura. Ma la vaccinazione è l'azione più valida nella lotta al virus. Nessuno ci deve rinunciare. Non ci siamo mai tarati indietro, continuando la nostra missione d'insegnamento fino in fondo ma la paura è ancora tanta. Ecco perché è necessario che tutti aderiscano e che nessuno rinunci. Per la sicurezza nostra e dei nostri ragazzi».

Soddisfazione per i primi 400 vaccinati viene espressa anche dal direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva che, presente nelle sale della Mostra, ha parlato di primo giorno di prova in vista delle somministrazioni future. «Siamo qui – afferma il direttore – per salutare e ringraziare chi si è fidato di noi, ma soprattutto per rivestire il ruolo di osservatori. Sono stati convocati, per questa prima trance di oggi, domani e dopodomani 400 rappresentanti del personale scolastico under 55. Questo ci darà modo dalla prossima settimana di capire se il numero potrà essere aumentato comprendendo se la nostra organizzazione può riuscire a dare tempi accettabili ad un maggiore numero di persone».

