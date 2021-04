Nel centro vaccinale di Quarto 208 uova di Pasqua per i prenotati. Il sindaco: «Gesto dal forte valore simbolico»

208 uova di Pasqua saranno donate domani, a partire dalle 15, ad altrettanti cittadini prenotati per la somministrazione dei vaccini nell'hub installato a Quarto, a ridosso della parrocchia San Castrese. «E' un'iniziativa dal forte valore simbolico - spiega il sindaco Antonio Sabino - per sostenere coloro che compiono l’importante gesto sociale di vaccinarsi e per festeggiare, anche in questo modo, la Pasqua in una struttura ecclesiastica, visto che siamo l’unico hub vaccinale dell’Asl Napoli 2 nord attivo in una struttura della Diocesi di Pozzuoli, che ringraziamo insieme all’Asl Napoli2 Nord per l’impegno verso i cittadini di Quarto. Una sinergia - aggiunge Sabino - importante tra Comune, Asl e Diocesi per la collettività».

