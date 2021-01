Covid, stop alle vaccinazioni a Napoli in attesa del taglio di dosi Pfizer

Stop vaccinazioni oggi alla Mostra d'Oltremare di Napoli. L'Asl Napoli 1 ieri ha effettuato i vaccini ed è anche partita con i richiami per coloro che si erano vaccinati nel v-day del 27 dicembre. Oggi pausa in attesa della nuova spedizione di dosi attesa all'aeroporto di Capodichino. Pfizer opererà un taglio di circa il 10% sui 36.000 vaccini attesi ma, si apprende da fonti della Regione Campania, non si ha certezza sul numero di dosi che arriveranno, perché la spedizione viene fatta direttamente dall'azienda farmaceutica, bypassando la struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri. La spedizione è attesa in due giornate tra oggi e domani, poi le dosi verranno consegnate agli hub.

L'Asl Napoli 1 valuterà oggi se ripartire domani con le vaccinazioni in città oppure mercoledì. Intanto sia l'Asl napoletana che le altre Asl regionali stanno organizzando la fase dei richiami che partirà a 21 giorni dall'inizio della somministrazione vera e propria partita il 30 dicembre, dalle strutture sanitarie rassicurano sul fatto che sono state conservate le dosi per la seconda iniezione.

In Campania, intanto, si sta procedendo anche con la somministrazione delle 8.000 dosi di vaccino Moderna che sono in possesso della Regione.

