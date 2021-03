Vaccino Covid a Napoli, centri al palo: nuove dosi in arrivo ma c'è solo la Mostra d'Oltremare

Questione di giorni e i vaccini arriveranno a Napoli ma, ad oggi, è operativo solo un centro per la loro somministrazione. È il Covid Vaccine Center, allestito nella Mostra d'Oltremare, che sta procedendo a ritmi serrati con una media di 2500 inoculazioni al giorno ma che non potrà bastare con l'accelerata della campagna vaccinale. Il punto è che, dopo il via libera del Ministero della Salute per l'impiego di AstraZeneca alla platea di ultra65enni senza gravi patologie, i rifornimenti da parte del governo centrale saranno più che raddoppiati.

I vaccini potranno essere finalmente disponibili in grandi quantità anche sul territorio napoletano e il numero di centri attrezzati per la loro somministrazione farà la differenza. I centri programmati dall'Asl nella Stazione Marittima, nel Museo Madre e nell'ex Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, al momento non sono operativi. La campagna vaccinale napoletana è partita l'8 gennaio con l'inaugurazione del Covid Vaccine Center dell'Asl Napoli 1, nei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. La fase iniziale delle somministrazioni che hanno coinvolto prima di tutti, il personale sanitario, è stata supportata anche dal centro vaccinale attrezzato presso l'ospedale del Mare, a Ponticelli, che oggi non è più operativo. Al momento, l'unico luogo deputato alle inoculazioni è, di fatto, il Covid Vaccine Center a Fuorigrotta, ma nel piano dell'azienda sanitaria napoletana erano stati previsti punti vaccinali in ogni area della città, comprese le zone periferiche ad est, ovest e a nord di Napoli. Con la partenza della campagna vaccinale per gli anziani, il 10 febbraio scorso, fu annunciata l'apertura in tempi brevi dei tre centri vaccinali allestiti presso la Stazione Marittima, l'ex Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte e nel Museo Madre che invece non sono ancora attivi. Tra gli annunci, in previsione di un ampliamento dei centri attrezzati per i vaccini, erano stati contemplati anche lo scalo dell'aeroporto di Capodichino, l'allestimento di strutture in piazza Ciro Esposito a Scampia, il Palavesuvio di Ponticelli ed eventuali aree da allestire sul Lungomare di via Caracciolo, oltre al potenziale coinvolgimento dei distretti dell'Asl.

Ma la corsa verso l'immunizzazione di massa sta interessando sempre di più i centri medici privati disposti a collaborare per fare rete con la macchina organizzativa dell'Asl e persino strutture come il parcheggio Morelli, il garage della Quick parking a Chiaia, pronta a equipaggiarlo per allestire un altro Covid Vaccine Center. L'organizzazione della campagna vaccinale napoletana, così come viene descritta dai vertici dell'azienda sanitaria partenopea, «è strettamente collegata alle forniture di dosi vaccinali dal governo centrale» ed è per questo motivo che i tre nuovi centri vaccinali non sono ancora operativi. «Attualmente, sono 5000 le dosi vaccinali che il Covid Vaccine Center sarebbe in grado di somministrare, se ci fossero le disponibilità dei farmaci» spiegano dalla dirigenza dell'Asl che sta facendo i conti soprattutto con l'inadeguata disponibilità del farmaco Pfizer destinato alla platea degli over 80. «L'apertura dei punti vaccinali è stata prevista in relazione all'arrivo delle dosi», precisano dall'Asl, che ha programmato l'apertura delle aree attrezzate con 10 box nella Stazione Marittima e 4 box al Museo Madre per il 15 marzo e la successiva apertura del punto vaccinale con 7 box nell'ex Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte per il 18 marzo. Oggi è previsto l'arrivo della prima fornitura di 8190 dosi Pfizer e la stessa quantità, verrà distribuita nuovamente il 16 ed il 23 marzo ma la somministrazione di questo farmaco agli anziani sarà necessariamente calendarizzata anteponendo l'inoculazione delle seconde dosi rispetto al prosieguo delle prime somministrazioni.

La quantità di Pfizer, al momento, consentirà la ripresa della campagna vaccinale solo per mille anziani, convocati al Covid Vaccine Center per giovedi 11 marzo. Domani invece, arriveranno più di 13mila dosi di AstraZeneca che verranno rifornite anche il 13 marzo con un carico di 3.300 dosi. Nel frattempo, la campagna vaccinale alla Mostra d'Oltremare proseguirà completando i vaccini per docenti e forze dell'ordine, oltre alle inoculazioni delle seconde dosi per gli over 80.

