Vaccino Covid, a Napoli arrivata la seconda spedizione Pfizer con 33 mila dosi

È arrivata stamattina a Napoli la seconda spedizione dei vaccini Pfizer contro il Covid-19. Si tratta ancora di circa 33.000 dosi che in questo momenti sono in consegna nei 27 hub regionali per la vaccinazione dei sanitari. «C'è abbastanza puntualità nelle consegne - spiega all'Ansa Ugo Trama dell'unità di crisi della Campania - l'arrivo era previsto ieri ma il maltempo in Europa sta provocando piccoli ritardi, tutto però procede come previsto e la vaccinazione proseguirà nei prossimi giorni in tutti gli hub, anche nel giorno della befana».

La seconda tranche di dosi è arrivata in aereo da Malpensa. «La Campania - spiega Trama - sta andando spedita nelle vaccinazioni, siamo tra le prime Regioni d'Italia. Stiamo procedendo con ordine anche nell'accantonamento dei vaccini per la dose di richiamo. Intanto nei prossimi giorni faremo delle riunioni con i direttori generali della sanità che ci porteranno i progetti delle strutture per la vaccinazione di massa. In questo senso l'iniziativa dell'Asl Napoli 1 con i padiglioni alla Mostra d'Oltremare è un modello sperimentale che ci darà indicazioni su come funzionano grandi strutture».

