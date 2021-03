Vaccino Covid, all'istituto Pascale via alla campagna per i pazienti oncologici

Si chiama Raffaela la prima paziente oncologica ad essere stata vaccinata in Campania. La prima dose del vaccino anti Covid Pfizer le è stata somministrata stamattina all'Istituto dei tumori Pascale di Napoli. Oggi il via, anche alla presenza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, con sessanta dosi somministrate e lunedì prossimo si continuerà con le vaccinazioni degli altri pazienti più fragili che afferiscono al Pascale e che rientrano nelle tabelle ministeriali di riferimento. Pazienti che verranno chiamati dai medici. Non c'è, quindi, nessuna piattaforma a cui iscriversi. Inutile chiamare in ospedale., ricorda una nota del Pascale. I soggetti da sottoporre alla vaccinazione vengono individuati direttamente dagli oncologi che li tengono in cura e che conoscono le loro condizioni di salute, li segnalano alla direzione medica di presidio che passa l'elenco al numero verde del Pascale i cui operatori contattano i pazienti per prenotarli. Le vaccinazioni si effettuano al primo piano del day hospital dove è stato allestito il centro vaccinale, coordinato da Stefania D'Auria.

«Ringrazio il presidente De Luca per la sensibilità che sempre dimostra nei confronti dei pazienti oncologici - dice il direttore del Pascale Attilio Bianchi - e qui voglio dire grazie anche a tutti gli operatori che si sono spesi per organizzare questa giornata e che, da lunedì, ci accompagneranno in questo fondamentale percorso».

