Vaccino Covid, a Napoli è il giorno dei carabinieri: immunizzato anche il generale La Gala

Continua a Napoli la campagna vaccinale per le forze dell'ordine. Quest'oggi saranno vaccinati anche circa 900 carabinieri in servizio tra la città e la provincia. Anche il comandante provinciale dei carabinieri, generale Canio Giuseppe La Gala, si è vaccinato questa mattina. «Il vaccino è anche un nostro dovere morale, un modo per continuare a servire in sicurezza e con determinazione i cittadini ed il Paese» ha detto.

«Un'arma in più per compiere meglio ogni giorno la nostra missione di vicinanza alla popolazione. Ovviamente, priorità massima è stata data ai tanti carabinieri impegnati ogni giorno sul territorio» ha aggiunto.

