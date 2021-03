Vaccino Covid a Napoli, la denuncia degli anziani: «Ore e ore in fila in piedi, è un supplizio»

«All'interno dei padiglioni l'assistenza è stata splendida, ma non è degno di un Paese civile far attendere ore e ore, in fila e in piedi, persone anziane, molte anche claudicanti, assembrate, per la somministrazione del vaccino». È lo sfogo di Serafino Perugino, imprenditore e figlio di un'anziana donna alla quale oggi è stato inoculato il vaccino contro il Sars-Cov-2, nella struttura appositamente allestita nella Mostra d'Oltremare di Napoli.

«Mia madre sta tutto sommato bene - ha aggiunto Perugino - ma ciononostante dopo tutta quest'attesa, è crollata per la stanchezza. Sono riuscito a farmi dare una sedia a rotelle sulla quale farla accomodare manifestando ad alta voce tutta la mia disapprovazione». «All'esterno della Mostra, - dice ancora - c'era una fila interminabile di vetture, e anche questo è un problema da risolvere».

«Non oso immaginare - sottolinea - a quale supplizio siano invece esposti gli anziani, e lì ce n'erano tanti, che non hanno un figlio, un nipote o un parente che si possa battere per loro». «Spero vivamente - conclude l'imprenditore - che si faccia subito qualcosa per evitare questo supplizio alle persone fragili».

