Vaccino Covid a Napoli, prima dose anche per gli studenti di Medicina e chirurgia del Policlinico Federico II

È partita questa mattina la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid agli studenti dell'università Federico II di Napoli del sesto anno iscritti alla scuola di Medicina e Chirurgia, che svolgono tirocinio nei reparti. Sono 100 i ragazzi a cui in questa prima mattinata sarà iniettato il siero.

La vaccinazione è partita alla presenza del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, nell'edificio 15 del Policlinico universitario Federico II di Napoli. «La vaccinazione degli studenti - spiega il direttore generale Anna Iervolino, che su impulso della Regione Campania e in piena sinergia con il rettore dell'Università Federico II di Napoli Matteo Lorito ha promosso e organizzato la vaccinazione - si inserisce nel piano di vaccinazione del personale che opera negli ospedali. Questi giovani hanno affrontato con slancio e competenza la sfida del Covid. Portiamo avanti un obiettivo e un compito che il presidente De Luca ci ha affidato con estrema chiarezza e determinazione. Il presidente tra l'altro è sempre sensibile al tema della formazione in sicurezza».

Si rafforza e si amplia - sottolinea il rettore dell'Università Federico II Matteo Lorito - il rapporto di collaborazione tra il Policlinico universitario Federico II e la Regione Campania, e ringrazio il presidente De Luca per la fornitura dei vaccini e per aver voluto testimoniare con la sua presenza una comunione d'intenti volta a contrastare la pandemia. In aggiunta a quanto già fatto per adibire e accogliere in nuovi reparti i malati Covid, il personale universitario si sta spendendo per assicurare un pieno supporto anche nelle fasi iniziali della campagna di vaccinazione rivolta a coloro che frequentano il Policlinico. Oggi, continuiamo il percorso iniziando a vaccinare anche gli studenti impegnati nelle attività di tirocinio nei reparti. Una pandemia si affronta in maniera molto più efficace quando le Istituzioni collaborano, e quello di oggi rappresenta un ulteriore esempio virtuoso».

Tre i punti vaccinali allestiti all'interno dell'azienda ospedaliera dalla direzione sanitaria. Attivo anche il servizio di allergologia, pronto a valutare eventuali condizioni cliniche ostative alla vaccinazione. Attiva anche una squadra composta da due rianimatori per gestire reazioni avverse che, seppur molto improbabili, potrebbero seguire la somministrazione di un qualunque vaccino. Presenti i farmacisti a presidiare la preparazione delle dosi e il mantenimento della catena del freddo, una squadra di amministrativi e data entry per garantire il flusso informativo nelle piattaforme regionali e nazionale.

Da domani, sul sito aziendale del Policlinico Federico II di Napoli saranno pubblicate le Faq, cioè risposte alle domande frequenti che la popolazione pone in merito al vaccino. Informazioni importanti in risposta ai tanti dubbi di coloro che in particolare soffrono di allergie o malattie pregresse. Ottimi i risultati raggiunti sin qui dal Policlinico Federico II, che ha sino ad oggi vaccinato più di 3.300 tra medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale ad alto rischio nella lotta al Covid. Dal 23 si partirà con la somministrazione delle secondi dosi. In quell'occasione, sarà distribuita la tessera di vaccinazione anti-Covid della regione Campania.

