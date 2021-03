Vaccino Covid, a Napoli la protesta dei prof universitari: «Noi senza protezione»

Si definiscono gli invaccinabili: sono i pendolari campani della scuola che chiedono a gran voce il vaccino. La loro situazione è infatti paradossale: migliaia tra docenti e personale Ata residenti in Campania sono in servizio in regioni limitrofe ma non risultano inseriti in nessun elenco e non sanno se e dove potranno fare il vaccino. I loro dirigenti scolastici hanno sollecitato i ministri dell'Istruzione e della Salute poiché la situazione di stallo mette a repentaglio i pendolari, che proprio in virtù degli spostamenti quotidiani su mezzi di trasporto pubblico sono più a rischio contagio. In attesa di una risposta del governo, hanno chiesto l'intervento del governatore della Campania De Luca, dell'assessore all'Istruzione Fortini e del direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva affinché si facciano promotori di «un coordinamento tra le Regioni, per risolvere questa impasse inquietante e pericolosa per tutti». Intanto nei prossimi giorni si sapranno le date della campagna vaccinale all'Università Federico II per tutti gli altri docenti, avendo provveduto a gennaio a vaccinare quelli del comparto medico-sanitario. I docenti, dunque, restano in attesa e non manca il malcontento tra chi sperava di essere vaccinato prima.

Sono 167.464 gli insegnanti, Ata, Dsga e dirigenti scolastici che si sono visti somministrare almeno la prima dose di vaccino AstraZeneca in Italia secondo il Report Vaccini Anti Covid-19 del ministero della Salute aggiornato a ieri sera. In Campania sono 41.099, 150mila pre-adesioni di cui 120mila già trasformate in adesioni, ma tra loro manca una fetta consistente di personale scolastico che vorrebbe vaccinarsi ma non sa dove e quando potrà farlo. Vivono in Campania, soprattutto tra Napoli e provincia, ma prestano servizio nelle regioni limitrofe. Ogni giorno si spostano con i treni, in particolare sulla tratta Napoli-Roma e qualcuno dice che sono almeno diecimila, mentre l'età media sfiora i 40 anni. Per loro però ai disagi quotidiani fatti per conquistare un posto di lavoro vicino casa, in questi giorni, si è aggiunta un'altra angoscia: quella di non sapere dove potersi vaccinare perché non inseriti alcun elenco. A denunciarlo sono proprio i protagonisti durante un incontro web promosso da Il blog di Gio creato dalla docente Giovanna Di Francia, che si interessa delle problematiche della scuola, dell'ambiente e della salute, con particolare attenzione all'area flegrea. «Le Regioni di servizio non li inseriscono tra i vaccinandi perché non residenti, la Campania non li inserisce perché privi di una sede di servizio nel territorio regionale» scrivono nella lettera i dirigenti scolastici.

Il Comitato universitario regionale dell'Università Federico II si riunirà nei prossimi giorni per decidere la data della campagna vaccinale per il resto dei suoi docenti, nonché del personale tecnico-amministrativo, ricercatori e assegnisti per circa 7mila persone. A gennaio era iniziata la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti Covid agli studenti del sesto anno iscritti alla Scuola di Medicina e Chirurgia Federico II che svolgono tirocinio nei reparti, così come docenti medici, staff di supporto e infermieri, fortemente impegnati nella somministrazione dei vaccini. La sospensione della didattica in presenza decisa da De Luca coinvolge anche l'Università e il rettore Matteo Lorito ha comunicato di «rimandare al 29 marzo». Attività di ricerca, incluso la preparazione di tesi sperimentali, attività di dottorato, progetti, tirocini e sedute di laurea saranno invece in presenza.

