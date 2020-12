V-Day in Campania, anche il governatore De Luca si vaccina: «Un passo alla volta fuori dalla tragedia»

V-Day in Campania, anche il governatore Vincenzo De Luca si vaccina contro il coronavirus. È successo oggi all'ospedale Cotugno.

«Senza angosce ci avviamo all'uscita dall'epidemia. Oggi abbiamo questa giornata dimostrativa, poi aspettiamo che arrivino tutti i vaccini per i cittadini e se Dio vuole, un passo alla volta, usciamo dalla tragedia» ha quindi detto De Luca dall'ospedale. «Senza il vaccino avremmo davanti a noi mesi bui, ma ora siamo al primo passo. Dobbiamo continuare ad avere avere mesi di comportamenti responsabili, vedremo a metà gennaio che succede dopo il periodo delle feste natalizie».

«Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe da mercato nero» ha poi sottolineato De Luca, nei giorni scorsi critico sul numero di dosi assegnate in prima battuta alla Campania. «Quando comincia a metà gennaio la vaccinazione per tutti - ha detto in occasione del vax day - pretenderemo la distribuzione del vaccino alle Regioni proporzionale alla popolazione residente, niente di più o niente meno».

«Sento che si parla della riapertura dell'anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire 'si apre' senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7» ha concluso. «Si devono valutare i dati - ha detto - e l'idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un'idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola».

