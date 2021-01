Lettera a favore del vaccino a De Luca, molti primari si defilano: «Mai data la nostra adesione»

Fa discutere la lettera attribuita a una lista di 175 tra primari e dirigenti medici di Asl e ospedali della Campania, scritta non solo in difesa della scelta di vaccinarsi assunta dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, ma accompagnata anche da una nota che si è tramutata in una sorta di manifesto politico. A quanto emerge non tutti, tra chi risulta inserito in quell'elenco, avrebbero sottoscritto e condiviso quei contenuti. Anzi, qualcuno, forse distratto al momento di dare l'assenso, non ricorda nemmeno di essere stato mai contattato. Molti hanno effettivamente ricevuto una telefonata da chi ha preso l'iniziativa, ma avrebbero dato un cenno di adesione limitatamente alla questione della legittimità delle vaccinazione del governatore.



LA PREVENZIONE

«Siamo convinti che De Luca abbia fatto bene a vaccinarsi - dicono molti camici bianchi inseriti in quell'elenco -. Ma da qui a dire che va tutto bene e che la sanità campana sia un modello ce ne passa. Siamo, anzi, molto critici su alcuni aspetti organizzativi che in molti casi lasciano a desiderare a causa del mancato ascolto di chi, come noi, sta in prima linea mentre molti manager, in maniera solitaria, assumono delicate decisioni che coinvolgono il nostro lavoro a favore dei cittadini». L'invito dei camici bianchi è ad abbassare i toni da ogni parte per rifondare un patto costruttivo e stabilire un'alleanza con chi ha ruoli di responsabilità istituzionale e politica per accompagnare al meglio uno snodo cruciale essenziale per venire fuori dalla pandemia, partendo proprio dai primati di esito che fanno ad esempio della Campania la regione con la minore letalità da Covid nell'intera Europa.



LA TERZA ONDATA

E in effetti proprio ieri, a interpretare questo sentimento, un fronte ampio dei sindacati della dirigenza medica ha preso posizione: «Alle soglie di una probabile terza ondata, agli albori di quella che speriamo possa essere la vera arma contro questo silente e infido nemico - scrivono in una nota Anaao, Aaroi, Cimo, Cgil, Cisl e Uil, Fvm, Fassid, Fesmed e Anpo, il sindacato dei primari - un elogio va all'indirizzo dei medici e a tutti gli operatori sanitari che hanno tenuto in piedi il sistema sanitario regionale, nonostante le chiare e incontrovertibili inadempienze e falle organizzative che hanno accompagnato tutti noi in questo annus horribilis». Medici, infermieri e operatori che hanno pagato un prezzo altissimo in questa pandemia chiedono non tanto di essere considerati eroi silenziosi quanto «dignitosamente di essere rispettati, come persone e come professionisti, da tutti. Come organizzazioni sindacali - dicono - onesti, inflessibili e indipendenti, continueremo a denunciare le inadempienze in maniera oggettiva, con coraggio e voglia di ripartire».



LE RICHIESTE

I sindacati rilanciano l'idea di «condivisione e collaborazione senza la quale la fase più delicata di questa pandemia, la riorganizzazione delle cure, non potrà aver luogo». Ribadiscono anche «che solo la forza delle idee condivise può portare risultati che vadano nell'ottica di quel miracolo campano più volte declamato ma mai verificato». «Nella nostra Regione - aggiungono - vivono e operano eccellenze nazionali e internazionali che meritano di avere gli strumenti per operare». Indicano dunque la via di «un nuovo dialogo tra istituzioni e parti sociali che può portare a offrire a tutti i cittadini cure di qualità. Un piano dei fabbisogni preceduto da un confronto costruttivo con le parti sociali per porre fine a soluzioni estemporanee di problematiche annose. La nomina di un assessore alla Sanità, essendo ormai finito da più di un anno il tempo del commissariamento, competente e lontano da logiche di spartizione di potere politico e soprattutto in grado di porre le basi per una sana riorganizzazione del sistema di cure dopo la pandemia. Infine un piano vaccinale aperto a tutti i sanitari della dipendenza, convenzionati, pensionati, liberi professionisti e per tutti quegli operatori sanitari che sfuggono in quanto esterni ma non per questo meno a rischio di contagio».

