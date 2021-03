Vaccino Covid, due nuovi punti vaccinali a Giugliano dopo il caos al ​poliambulatorio

Dovrebbero finire al più presto i disagi che si sono registrati presso l'unico centro vaccinale di Giugliano. L'Asl Napoli 2 Nord - da quanto si apprende da fonti aziendali - sta allestendo nuove strutture che si affiancheranno a quell'unica finora esistente presso il poliambulatorio di via Basile, a Giugliano. I nuovi punti vaccinali entreranno in funzione il prossimo primo aprile quando dovrebbe arrivare un maggior numero di vaccini.

Ieri al poliambulatorio di via Basile si sono registrate code. In tutta l'Asl si sono verificati ieri dei problemi sulla rete informatica. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi che si è recato di persona dinanzi alla struttura dove c'erano in coda diverse persone.

