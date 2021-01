Vaccino Covid, in Campania 4.680 dosi in meno dopo il taglio della Pfizer

Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta sono le uniche regioni che non avranno tagli nella distribuzione dei vaccini Pfizer-BioNTech. È quanto emerge dalla ripartizione delle dosi (considerate ormai su sei per ogni fiala e non più cinque) resa nota dall'ufficio del commissario straordinario Domenico Arcuri.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Covid a Napoli, il primario del Cotugno: «Contagi in aumento, a... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, contagi in risalita (+18%) ma malati più... L'EPIDEMIA Covid in Campania, posti esauriti al Cotugno: si teme la terza ondata

L'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con circa 25mila dosi sono le regioni più penalizzate, poi il Lazio con 12 mila la Puglia con 11.700. In Campania, a fronte delle 43.290 dosi previste, verranno consegnate 38.610 dosi (-10.8%), 4.680 in meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA