Vaccino Covid in Campania, i malati di fibrosi cistica: «Non possiamo più aspettare»

«Noi non possiamo aspettare». È il grido d'allarme che lanciano i 520 cittadini campani affetti da fibrosi cistica. «In un momento storico come questo, dove l'unica opzione valida sembra attendere inermi che tutto torni alla normalità - dicono - noi non possiamo aspettare e pur riconoscendo il grande sforzo che la Regione Campania sta facendo nell'attuare il piano vaccinale, abbiamo il dovere di evidenziare l'ingiusta e paradossale discrepanza nelle disposizioni in essere».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccino Covid a Napoli, la guerra tra commercialisti e ordini di... L'EPIDEMIA Vaccino, Sileri: «Subito una dose per tutti, ritardare i... L'EPIDEMIA Vaccino Covid, ecco cosa c'è negli antivirus: acidi, pezzi...

I pazienti chiedono che la Regione «segua l'esempio del Lazio e della Liguria e decida di dare la giusta priorità e urgenza ai soggetti estremamente vulnerabili tra cui i malati di fibrosi cistica e ai loro caregivers. Doveva essere prassi, normalità, qualcosa di scontato - proseguono - eppure non sempre le cose vanno come dovrebbero. È tempo adesso di rimediare, di dare un lieto fine a questa storia e in fretta».

Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA