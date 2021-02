Vaccino Covid in Campania, nuovi tagli: arrivano 17 mila dosi Pfizer in meno di quelle previste

Saranno consegnate a partire da domani, lunedì 8 febbraio, le nuove dosi attese del vaccino della Pfizer in Campania: in totale, tra lunedì e martedì, arriveranno dunque 42 scatole di farmaco contenenti ognuna 195 fiale per un totale di 49.140 dosi che consentiranno l'inizio delle immunizzazioni, per la prima siringa, degli oltre 100 mila anziani ultraottantenni che si sono prenotati sulla piattaforma regionale anche se in molte Asl stanno ancora chiamando gli operatori sanitari. La prima azienda sanitaria pronta e organizzata su questo fronte è quella di Caserta ma a seguire, nel corso della settimana, partiranno anche le altre.

Mercoledì, invece, come da indicazioni del commissario nazionale Domenico Arcuri dovrebbero iniziare ad arrivare le prime dosi del vaccino Astra Zeneca.

Ma torniamo al versante Pfizer: il commissario Arcuri ha in questo caso riservato un'amara sorpresa alla Campania con la consegna delle dosi programmate per il 22 febbraio che sarà ridotta dalle 50 scatole previste a 35. Ben 15 in meno per 17.550 dosi che mancano all'appello per altrettanti anziani fragili. La notizia è stata accolta da ambienti della Regione con comprensibile disappunto.

Quella di tagliare sulle consegne preventivate è del resto una facoltà che Arcuri si sarebbe riservata a patto di avvertire dell'ammanco nei sette giorni precedenti così da attutire il colpo sul versante della programmazione. Solo a fine febbraio si dovrebbe tornare in carreggiata. Il condizionale, vista l'aria che tira. La Campania, da quanto trapela, sarà la più penalizzata: qualche scatola in meno, nella consegna del 15 febbraio, pare che toccherà anche alla Sicilia e alla Puglia mentre in Calabria si registra un tenue incremento.

Intanto in Campania questa settimana si registra un netto peggioramento di tutti gli indicatori epidemici tranne quello del mumero dei morti. In media sono stati 1.420 i casi al giorno negli ultimi sette contro i 1,170 di una settimana fa, i 982 di due settimane fa e i 1.050 di quattro settimane fa.

Questa settimana 19 morti in media al giorno: erano 23 un settimana fa; 33 due settimane fa e 31 quattro settimane fa. Attualmente la regione viaggia su una quota di 105 posti di terapia intensiva occupati che erano 99 una settimana fa, 112 due settimane fa e 106 quattro settimane fa.

Quanto all'incidenza per popolazione i casi dell'ultima settimana per 100 mila abitanti sono stati in Campania 174 laddove, secondo i parametri internazionali, 250 casi alla settimana ogni centomila abitanti sono la soglia da lockdown duro; sotto i 50 casi si è invece in una situazione di epidemia gestibile. Questa settimana in Italia abbiamo avuto in media 141 casi ogni centomila abitanti ma con enormi differenze fra le varie regioni: in Trentino Alto Adige ad esempio si è arrivati a 528 (valore mostruoso, che è come avere 45 mila casi al giorno in Italia). Le regioni con i dati più elevati sono l'Umbria (280), il Friuli (214), il Molise (202), l'Abruzzo (198), L'Emilia-Romagna (185), le Marche (175) e via via tutte le altre. La Val d'Aosta con 37 è praticamente da zona bianca.

