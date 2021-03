Vaccino Covid in Campania, via alle prenotazioni per disabili e categorie fragili: subito mille adesioni

Sono mille le adesioni da parte dei medici di medicina generale per la vaccinazione delle categorie fragili in Campania. Agli stessi medici nei giorni scorsi è stata inviata la mail con il link e le istruzioni per poter effettuare la registrazione.

Nella giornata di oggi sarà aperta la piattaforma anche per il personale scolastico e universitario (compreso il personale Ata) relativo ai cittadini campani che svolgono l'attività fuori regione.

Ultimo aggiornamento: 15:11

