Napoli Est, tre giorni di Pfizer a San Giovanni: vaccini anche alla fondazione Famiglia di Maria

La campagna vaccinale contro il Covid-19 fa tappa a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, e, in particolare, negli spazi dell'ASL di via Bernardo Quaranta. Tre i giorni disponibili: martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 luglio 2021, dalle ore 9 alle 18.

I tre 'open day Pfizer' di San Giovanni a Teduccio sono aperti soltanto ai residenti del Comune di Napoli della fascia 12 anni/over 80. Non è necessaria alcuna prenotazione. Dell'iniziativa - promossa dall'Asl Napoli 1 Centro e dalla Regione Campania - ha dato notizia la giunta della VI municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) attraverso la propria pagina Facebook. Obiettivo dei tre giorni di somministrazioni è sollecitare i residenti della zona orientale di Napoli che ancora non hanno aderito alla campagna e raggiungere un angolo della città dove non sono presenti hub vaccinali fissi come quelli realizzati in altri punti di Napoli. Nelle settimane scorse altri vaccini sono stati somministrati nel parco comunale ‘fratelli De Filippo’ di Ponticelli e negli spazi del presidio sanitario Napoli Est, ovvero dell'ASL di via Gerardo Chiaromonte a Barra.

Con lo stesso spirito si è mossa la fondazione “Famiglia di Maria” che diventa hub vaccinale per un giorno, ovvero per martedì 6 luglio. Una iniziativa che intende offrire la possibilità agli abitanti di Napoli Est di potersi vaccinare senza allontanarsi troppo da casa. L'iniziativa “Miettece o’ core. Vacciniamoci, proteggiamoci” - a partire dalle ore 17 con prenotazione obbligatoria allo 0817520818 - è stata resa possibile grazie al lavoro della dottoressa Pina Tommasielli, referente dell’Unità di crisi della Regione Campania per il Coronavirus, e di Anna Riccardi, presidente della fondazione che mette a disposizione i locali di via Salvatore Aprea, sempre a San Giovanni a Teduccio. In questo caso il vaccino utilizzato è il Moderna. Hanno già aderito numerose persone tra i trenta e i quaranta anni, tra cui molte donne, come spiega Anna Riccardi. Numerose le chiamate per chiedere chiarimenti e rassicurazioni sulla campagna vaccinale.