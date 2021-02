Vaccino Covid, Poste Italiane consegna la seconda tranche con 6.300 dosi ​Moderna

Il corriere espresso Sda ha ultimato anche in Campania la consegna della seconda tranche del vaccino Moderna, composta da 6.300 dosi. Il corriere del gruppo Poste Italiane - si rende noto in un comunicato - ha utilizzato per la consegna furgoni dotati di cassoni refrigerati per assicurare il mantenimento della corretta temperatura.

Ai flaconi, arrivati domenica mattina all'aeroporto militare di Pratica di Mare, sono stati abbinati aghi e siringhe.

